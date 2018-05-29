Selçuk İnan, Galatasaray'daki Maaşını İndirmezse Başakşehir'e Gidecek
Galatasaray'ın "Maaşını 1,5 milyon euroya indir" dediği Selçuk, takımdan ayrılması halinde Başakşehir'le sözleşme imzalayacak.
Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim'in, mevcut oyunculardan maaş indirimi istemesi sonrası takımın deneyimli kaptanı Selçuk İnan'ın Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi.
"YA MAAŞINI İNDİR, YA AYRIL"
Galatasaray, 2.9 milyon euro kazanan Selçuk İnan'ın maaşını 1.5 milyon euroya çekmesini isterken transfer iddiaları da gelmeye başladı. İndirime yanaşmayan Selçuk'un takımdan ayrılması durumunda Başakşehir'e gideceği ifade edildi. Menajeri Batur Altıparmak'ın Başkan Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşme de buna delil olarak gösterildi.
YORUMLAR (8)
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selçuk sonuna kadar diret oynamadan al paranıCevap Yaz Yayından Kaldır
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G. saray enayi çiftliği olmuş gelen yolluyor giden yolluyor hesap kitap soran yok sorulsada yardakçılar hemen sahne alıyor savunma. . . sonra beraat. . . oh ne ala. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Selçuk sana güle güle bir baltaya sap olmayan adama 2. 9 milyon avro veriyorsun kulüp batıyor diyorsun bu ne nane bu ne salata misali. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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güle güle selcukCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ALIN ÇOK SEVDİĞİNİZ DÜNYA STARI KAPTANIMIZ. 2.9 MİLYON EURO NEDİR YA, YAŞ OLMUŞ 34 EURO OLMUŞ 5.70Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır