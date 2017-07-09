Selçuk Inan Formasına 10 Bin Lira

Selçuk İnan formasına 10 bin lira



Antalya Galatasaraylılar Derneği'nin yaz balosunda Selçuk İnan'ın 8 numaralı forması açık artırmayla 10 bin liraya satıldı.



Antalya Galatasaraylılar Derneği'nin 22'nci Yıl Geleneksel Yaz Balosu yapıldı. Akdeniz'e açılan 'Harem' adlı gemide yapılan baloya Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Dr. Gökmen Güzel, Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Kara, Galatasaray Kongre Üyesi İşadamı Mustafa Cengiz ve dernek üyeleri katıldı.



Gecede yapılan açık arttırmada Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın 8 numaralı forması Manavgatlı işadamı Yusuf Ünal tarafından 10 bin TL'ye satın alındı.



Dernek Başkanı Gökmen Güzel, Bu yıl farklı bir mutluluğum var. Sportif anlamda geçen yıl daha iyi geçirdiğimiz bir yıldı ama bu yıl sportif anlamda hiç mutlu olmadık. Bu gün burada geçen yıldan daha kalabalık olduğunu görmek gerçekten bana gurur verdi. Antalya'da olmak, yaşamak ve bu camiada bir arada olmak bu şehri daha güzel yapıyor dedi.



Galatasaray kongre üyesi işadamı Mustafa Cengiz de Her zaman Galatasaray'ın hazır bir askeriyim. Şu an mevcut yönetim görevde ancak gelecekte görev verilmesi halinde Galatasaray'da görev alamaya hazırım. Bizim camiamız büyük bir camia. Ben de bu camianın bir neferi olmaktan gurur duyuyorum diye konuştu.



Konuşmaların ardından şarkıcı Ömür Gedik sahneye çıktı. Yaklaşık 2 saat süren konserinde Gedik söylediği şarkılarla davetlileri coşturdu.



Dernek Başkanı Gökmen Güzel, Ömür Gedik'e arkasında adının yazılı olduğu Galatasaray forması ve plaket hediye etti. Gedik'in konserinin ardından Brezilyalı samba dans grubunun gösterileriyle gece sona erdi.