Selçuk İnan'dan 19 Mayıs paylaşımı Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı futbolcu Selçuk İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüz bir yıl önce bugün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. 19 Mayıs 1919" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA