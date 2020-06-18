Selçuk: "İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin e-okuldan velileri vasıtasıyla karneleri almasını...
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Selçuk: "İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin e-okuldan velileri vasıtasıyla karneleri almasını...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

18.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:24

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (1)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık."

Bakan Selçuk, ilkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini bildirdi.

Selçuk: 'İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin e-okuldan velileri vasıtasıyla karneleri almasını...

Kaynak: AA

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