Selçuk: "Mesleki teknik eğitim okullarında 46 ARGE merkezi kurduk"
Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı Açılış Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı Açılış Toplantısı'nda konuştu.
Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı Açılış Toplantısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı Açılış Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı