Selçuk: "Mesleki teknik eğitim okullarında 46 ARGE merkezi kurduk"
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Selçuk: "Mesleki teknik eğitim okullarında 46 ARGE merkezi kurduk"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı Açılış Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı Açılış Toplantısı'nda konuştu.

Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı Açılış Toplantısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı Açılış Toplantısı'nda konuştu. (1)

Selçuk: 'Mesleki teknik eğitim okullarında 46 ARGE merkezi kurduk'
Selçuk: 'Mesleki teknik eğitim okullarında 46 ARGE merkezi kurduk'
Selçuk: 'Mesleki teknik eğitim okullarında 46 ARGE merkezi kurduk'
Selçuk: 'Mesleki teknik eğitim okullarında 46 ARGE merkezi kurduk'
Selçuk: 'Mesleki teknik eğitim okullarında 46 ARGE merkezi kurduk'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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