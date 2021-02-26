Selçuk Geçer kimdir? Selçuk Geçer kaç yaşında, nereli? Selçuk Geçer hayatı ve biyografisi!
Televizyon kanallarında yaptığı programlar ile sevilen Selçuk Geçer kimdir? Selçuk Geçer kaç yaşında, nereli? Selçuk Geçer hayatı ve biyografisi! Selçuk Geçer televizyon kanalları!
Türkiye'nin önde gelen firmalarına marka ve iletişim danışmanlığı hizmeti vermekte olan Selçuk Geçer kimdir? Selçuk Geçer kaç yaşında, nereli? Selçuk Geçer hayatı ve biyografisi!
SELÇUK GEÇER KİMDİR?
Selçuk Geçer, 1972 yılında Eskişehir'de doğdu. Lise öğrenimini Eskişehir Ahmet Kanatlı lisesinde, Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 3 Mayıs 2009 tarihinde evlenen Selçuk Geçer'in 2 çocuğu vardır.
SELÇUK GEÇER KARİYERİ
Selçuk Geçer, uzun yıllar İstanbul FM, Expo Channel, Business Channel, Yeni Şafak, Tv Net, Star ve Kanal 24 gibi çeşitli medya kuruluşlarında görev aldı.