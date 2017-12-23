- Selçuk Ernak: "Maçın sonunda topun kıymetini daha çok bildik"



İSTANBUL - Sakarya Büyükşehir Basketbol Başantrenörü Selçuk Ernak, son saniye attıkları basketle kazandıkları Galatasaray Odeabank maçının ardından, yaptığı açıklamada; "Çok zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Zorda geçti ama maçın sonuna doğru topun kıymetini daha çok bildik" dedi.

Sakarya Büyükşehir Basketbol, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Galatasaray Odeabank'ı 77-75'lik skorla mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Basketbol Başntrenörü Selçuk Ernak, "Güzel bir maç izledik. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Çok önemli deplasman galibiyeti oldu. Genç olan bir takımın 15-16 sayı geri dönmesi ümitlendirici bir durum. Maçın başında top kayıplarımız oldu. Maçın sonunda topun kıymetini daha çok bildik. Preldzic 4 numara oynarken bize sıkıntı vermişti. Metecan burada iyi oynadı. Bu da maçın anahtarı oldu. Bundan sonra gelecek hafta oynayacağımız Karşıyaka maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

Oyunculardan Can Korkmaz ise deplasmanda çok değerli bir galibiyet aldıklarını ifade etti