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Çin Halk Cumhuriyeti, Bursaspor, Spor

Selçuk Erdoğan: "Liglerin başlaması düşük ihtimal"

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, antrenmanları 3 gün daha ertelediklerini söyleyerek, "Belirsiz bir süreç var. Kanımca liglerin başlaması düşük ihtimal" dedi.

24.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:05
Selçuk Erdoğan:

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, antrenmanları 3 gün daha ertelediklerini söyleyerek, "Belirsiz bir süreç var. Kanımca liglerin başlaması düşük ihtimal" dedi.

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, yeşil-beyazlılardaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Lig Radyo'ya konuşan Erdoğan, ilk olarak Çin'den başlayıp tüm dünyaya yayılan korona virüsün yaşama etkisine değinerek, "Her şeyden önce tek bir yol var o da sağlık. Evde geçirdiğim altıncı günüm. Dışarıyla hiç temasım olmadı.Organizmanın tanımadığı bir virüs, daha önce yaşamadığımız bir durum. Evde kalma sürecini uzatmamız gerekiyor. Kitap okuyacağız, olumlu düşüneceğiz, bu süreci toplum olarak en kısa sürede atlatacağız. Her şeyden önce toplum sağlığına saygı duyup evde kalmaktan başka çaremiz yok" şeklinde konuştu.

"Antrenmanları 3 gün daha erteledik"

Takımın son durumuyla ilgili de bilgi veren Erdoğan, "Normalde bu akşam antrenmanlara başlamayı planlıyorduk. Başkanımız, hocamız ile yaptığımız üçlü görüşmede idmanlara başlamayı 3 gün daha ertelemeyi uygun bulduk. Futbolcuların hepsi Bursa'da, evlerinde. Yurt dışına giden oyuncumuz yok, ama bunun için çok talep aldım. Evde bireysel performanslarını sürdürüyorlar. Belirsiz bir süreç var ve buna karşı yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Çünkü virüsün etkileyebileceği alan ve kişi oldukça uç noktada. Oyuncular dayanıklıklarını kaybediyor, performanstan uzaklaşıyor. Şu an için beklemedeyiz, her şeyi zaman gösterecek. Temkinli bir süreç izliyoruz" diye konuştu

"Tünelin ucunda ışık görmüyorum"

Maçların erken bir tarihte başlama ihtimalini düşük bulduğunu belirten 29 yaşındaki sportif direktör, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerekli birimleriyle temas halindeyiz. Federasyon farklı çalışmalar da yapıyor. Profesyonel Futbolcular Derneği bizimle temas halinde. Kanımca liglerin başlaması düşük ihtimal. En iyi minvalde başlangıç mayıs-haziran ayını bulur. Mayısın 15'i veya 20'sinden önce başlama ihtimalini düşük görüyorum. Oyuncular performans kaybetti, bunu geri alma süreci var. Toplumun psikolojisi var. Maçlar oynansa bile seyircisiz oynatılacağını düşünüyorum. Bu sene dünya futbolu için zorlu geçecek. Dünya genelindeki bu tasarruflar, ülkemize de yansır diye düşünüyorum. Futboldan önce sağlık geliyor ama ben futbol adına, bu sezon tünelin ucunda ışık görmüyorum. Liglerin yüzde seksenlik bir kısmı tamamlandı. Değerlendirmeyi buna göre adil bir şekilde yapmak gerek. İşin sosyolojik yönüne bakacak olursak ortada futbol topu da yok takım da yok, performans beklemek orta vadede manasız. Oyuncu istediği kadar bireysel idman yapsın, bunun fazla önemi yok. Bir hafta 10 günde yoğun şekilde dayanıklılık-kuvvet kaybı ortaya çıkıyor. Oyuncular ister istemez kayba uğrayacak. Burada oyuncuların dikkat etmesi gereken kas kaybına uğramamaları, kilo almamaları ve dayanıklılıklarını korumaları. İspanya ve İtalya'daki antrenör arkadaşlarımızla da konuşuyoruz, onlar da bu konu hakkında oldukça sitemkar. Bakanlığın ve TFF'nin nisan ayının ortasına kadar açık bir tablo belirleyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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