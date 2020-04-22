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Selçuk Erdoğan'dan futbolda Bilim Kurulu önerisi

Bursaspor'un 29 yaşındaki sportif direktörü, maçların yeniden başlatılması için acele edilmemesi gerektiğini belirterek, "Kulüp doktorlarından oluşturulacak bir kurulun, Bilim Kurulu'na raporlar sunarak tavsiyelerde bulunması çok akılcı olacaktır" dedi.

22.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:51
Selçuk Erdoğan'dan futbolda Bilim Kurulu önerisi

Bursaspor'un 29 yaşındaki sportif direktörü, maçların yeniden başlatılması için acele edilmemesi gerektiğini belirterek, "Kulüp doktorlarından oluşturulacak bir kurulun, Bilim Kurulu'na raporlar sunarak tavsiyelerde bulunması çok akılcı olacaktır" dedi.

Yeşil-beyazlı kulübün sportif direktörü Selçuk Erdoğan, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada futbol gündemine dair değerlendirmede bulundu. Korona virüs sebebiyle ara verilen liglerin ne zaman oynatılması gerektiği hakkında görüş bildiren Erdoğan, "Onlarca senaryo, komplo teorisi ve fikir ortaya atılıyor, fakat futbolun merkezindeki isimlerin, bu dönemde aktif rol alması gerekiyor. Sonuçta oyunun içinde her ne kadar toplumsal, sportif, ekonomik ya da duygusal ögeler yer alsa da bunların gerçekleşme unsuru olan sağlıkla ilgili derin sıkıntılar mevcut. Antrenmanlar, toplantılar, yemekler, yolculuklar, kamplar gibi futbolun özündeki işleyişleri bu süreçle mantıklı bir şekilde bağdaştıracak temsilcilerin kulüp doktorları olduğunu düşünüyorum. Kulüp doktorlarından oluşturulan bir kurulun futbolun özünden yola çıkarak, Bilim Kurulu'na raporlar sunarak tavsiyelerde bulunması çok akılcı olacaktır. Haziran-temmuz ayında maçları oynatmak her yönden büyük riskler barındırıyor" diye konuştu.

"30 Nisan sonrasında değerlendirme yapacağız"

Bursaspor'daki son durumu da değerlendiren Erdoğan, "Futboldan ayrı kaldığımız süre gün geçtikçe uzuyor, lakin sağlıklı ortamı yakalamak için hayatımızın değerli parçalarından fedakarlık etmek zorundayız. Yaklaşık 40 gündür takım halinde antrenman yapamıyoruz. Ölü dönem dediğimiz iki sezon arasındaki zaman dilimlerinde bile futboldan bu kadar uzak kalmadık. 30 Nisan sonrasında takım antrenmanlarının başlayıp başlamaması ile ilgili tekrar değerlendirme yapacağız. Herkesin potansiyel salgın hastası olduğu bir gidişatta, sağlık dışı olayların büyütülüp devasa hale getirilmesi akla sığar bir durum değil" ifadelerini kullandı.

"Haziran ve temmuzda sahaya çıkılması büyük sorunlar barındırıyor"

Liglerin, hayatın normalleştiği dönemde başlaması gerektiğin ifade eden genç sportif direktör, "Takımların 3-4 haftalık süreçte hazırlanıp, sıkıştırılmış fikstürde, sıcaklığın ve nemin zirve olduğu haziran ve temmuz aylarında sahaya çıkması futbolun hem genelinde hem de özelinde büyük sorunlar barındırıyor. Etik ve vicdani bakımdan bir golün bile değerli olduğu ortamda ilk etapta ligleri tescil etmek düşündürücü olur. Eğer oyunun adaletli bir şekilde ortaya konması gerekiyorsa da liglerin ağustos ayında başlaması gerektiğini düşünüyorum. Süreç zorlu hale gelirse, son tahlilde liglerin tescili seçeneği ortaya çıkacak. Mayıs ayının ortalarına doğru bir karar verilmeli. Avrupa'nın en çok profesyonel takım bulunduran ülkesi olarak, fiziki imkanlar ne kadar yeterli olursa olsun, maçları belirli bölgelerde oynatmak her yönden adaletsizliktir" şeklinde konuştu.

"UEFA, topu ülke futbol federasyonlarına atıyor"

Liglerin devam edip edemeyecek olmasının, yerel yönetimlerin insiyatifinde olduğunun altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "UEFA, yaptığı bütün toplantılarda liglerin oynanması için karar alıyor, lakin bu kararların tamamı tavsiye niteliğinde. Yani topu ülke futbol federasyonlarına atıyorlar. UEFA organizasyonlarını ağustos ayına erteleyerek, ülke federasyonlarına ya kağıt üstünde ya da yeşil zeminde bu işi sonlandırın mesajı veriyor. Takvim yaprakları azaldıkça FIFA ve UEFA çok zor durumda kalacak. Çünkü Haziran 2021'deki Avrupa Şampiyonası, kasım 2022'deki Dünya Kupası ve uluslararası organizasyonların dar bir zaman diliminde gerçekleştirilemeyeceğini biliyorlar." - BURSA

Kaynak: İHA

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