Selçuk: "El kitabındaki amacımız dersler ve hayat arasındaki ilişkiye dikkat çekmek"
05.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:59
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelişi Sinevizyon gösterimi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen "Hayatın İçindeki Müfredat" kitabının tanıtım toplantısına katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelişi
Sinevizyon gösterimi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen "Hayatın İçindeki Müfredat" kitabının tanıtım toplantısına katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay