Selçuk: "El kitabındaki amacımız dersler ve hayat arasındaki ilişkiye dikkat çekmek"
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Selçuk: "El kitabındaki amacımız dersler ve hayat arasındaki ilişkiye dikkat çekmek"

05.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:59

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelişi Sinevizyon gösterimi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen "Hayatın İçindeki Müfredat" kitabının tanıtım toplantısına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelişi

Sinevizyon gösterimi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen "Hayatın İçindeki Müfredat" kitabının tanıtım toplantısına katıldı. (1)

Selçuk: 'El kitabındaki amacımız dersler ve hayat arasındaki ilişkiye dikkat çekmek'
Selçuk: 'El kitabındaki amacımız dersler ve hayat arasındaki ilişkiye dikkat çekmek'
Selçuk: 'El kitabındaki amacımız dersler ve hayat arasındaki ilişkiye dikkat çekmek'
Selçuk: 'El kitabındaki amacımız dersler ve hayat arasındaki ilişkiye dikkat çekmek'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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