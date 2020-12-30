Selçuk: "Eğitim kararları bilimsel verilere dayalı olarak yapılıyor"

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (7)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Sosyal medyada talep çok oldu, bunu yapalım), bu mümkün değil, bu bir yanılgı. Eğitim bilimsel verilere göre yapılıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey