Selçuk: "Dünya kadınlarla ve erkeklerle hep beraber güzel"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ tarafından düzenlenen "9.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"nda konuştu.
06.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:16
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ tarafından düzenlenen "9.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"nda konuştu. (4)
Kaynak: AA