: Selçuk: "Dünya kadınlarla ve erkeklerle hep beraber güzel"

06.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:16

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ tarafından düzenlenen "9.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"nda konuştu. (4)

Kaynak: AA

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