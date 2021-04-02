Selçuk Büyük kimdir? Sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük kaç yaşında ve nereli?
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Selçuk Büyük kimdir? Sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük kaç yaşında ve nereli?

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Selçuk Büyük kimdir? Sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük kaç yaşında ve nereli?

Sosyal medya fenomeni olan Selçuk Büyük çektiği İnstagram, TikTok ve YouTube videoları ile en iyi çıkış yapan sosyal medya fenomenlerindendir. Özellikle anneannesi ile çektiği eğlenceli videolar ile insanların sevgisini kazanmıştır. Peki, Selçuk Büyük kimdir? Sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük kaç yaşında ve nereli? İşte Selçuk Büyük hayatına dair merak edilenler...

Sosyal medyanın eğlenceli fenomeni olan Selçuk Büyük anneannesi ile çektiği videolar milyonlarca izleniyor.

SELÇUK BÜYÜK KİMDİR?

15 Şubat 1994 doğumlu olan Selçuk Büyük aslen Diyarbakırlıdır. Anneannesi, annesi ve kız kardeşi ile yaşayan Selçuk Büyük 3 yaşına kadar anneannesi tarafından büyütülmüştür.

Okul hayatına Esenler Neyyir Turhan İlköğretim Okulu'nda başlamıştır, lisede Bağcılar Abdurrahman ve Nermin Bilimli Lisesi'nde Bilişim Teknolojisi bölümünde okuyan Selçuk Büyük, Ordu Üniversitesi'nde başladığı Bilgisayar Programcılığı Önlisans bölümünü Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde tamamlayarak Lisans mezunu olmuştur.

Şuanda İnstagram, TikTok ve YouTube'da aktif olarak içerik üretip ailesinin geçimini sağlayan Selçuk Büyük Türkiye'nin en iyi çıkış yapan sosyal medya fenomenlerindendir.

Özellikle anneannesi ile çektiği eğlenceli videolar ile insanların sevgisini kazanmıştır.

Tüm dünyanın ilgisini çekecek içerikler üreterek Türkiye'yi ve Türk milletini dünyaya en samimi ve doğal haliyle tanıtmayı amaçlayan Selçuk Büyük'ün kariyer hedefi güçlü senaryosu olan projelere dahil olarak oyunculuk yapmaktır.

Selçuk Büyük hayatına dair merak edilenleri Haberler.com'a anlattı...

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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