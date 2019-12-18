Selçuk: "Bütün sınıf öğretmenlerimizin, okul öncesi öğretmenlerimizin konuyla ilgili farkındalığını...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Eğitim Programı" tanıtım toplantısına katıldı.
18.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:16
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Eğitim Programı" tanıtım toplantısına katıldı. (2)
Kaynak: AA