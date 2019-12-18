Selçuk: "Bütün sınıf öğretmenlerimizin, okul öncesi öğretmenlerimizin konuyla ilgili farkındalığını...
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Selçuk: "Bütün sınıf öğretmenlerimizin, okul öncesi öğretmenlerimizin konuyla ilgili farkındalığını...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Eğitim Programı" tanıtım toplantısına katıldı.

18.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:16
Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı 'un konuşması

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Eğitim Programı" tanıtım toplantısına katıldı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Selçuk: "Bütün sınıf öğretmenlerimizin, okul öncesi öğretmenlerimizin konuyla ilgili farkındalığını...
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