"Selçuk bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır"
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"Selçuk bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sonunda profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayacağını açıklayan kaptan Selçuk İnan'ın teknik ekip kadrosunda yer alacağını söyledi.

19.07.2020 09:13 | Son Güncelleme: 19.07.2020 09:16

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sonunda profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayacağını açıklayan kaptan Selçuk İnan'ın teknik ekip kadrosunda yer alacağını söyledi. Terim ayrıca kulübün yalanladığı Arda Turan haberleri için, "Bu haberleri veren ve verenler kim?" yorumunu yaptı.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup ederek kötü seriye son verdi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan takım kaptanı Selçuk İnan için, "Büyük camialar, kurumlar değerlerine sahip çıkarak büyürler ve o camiayı belirli bir yere getirirler. Bunlar büyük kulüplerin özellikleridir. Selçuk da o değerlerden birisidir. Galatasaray'da kaptanlık çok önemli bir mevkidir. Ben oynadığım yıllardan biliyorum. Galatasaray kaptanlığını ona verdiğimiz zaman doğru yaptığımızı şimdi görüyorum. Galatasaray'a çok önemli hizmetlerde bulunmuştur, şampiyonluklar yaşamıştır. Hiçbir problemi olmamıştır. Galatasaray'a layık bir kaptan şekliyle de son futbolculuk adına son sözlerini söyledi. Ancak bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır. Gerek milli takımda gerek Galatasaray'da kaptanlığı vermek bana nasip oldu. Selçuk buna layık bir futbolcuydu. Belki son geldiğimde biraz tatsız geçen bir süre olabilir ama onu tekrardan camiaya kazandırdığımız için çok mutluyum. 9 seneler, 10 seneler, 20 seneler, 30 seneler bunlar bir kulüple kolay geçmiyor. O da Galatasaray'da başladı ve Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz. Diğer şekline ben de müsaade etmezdim. O da bundan sonra futbola tekrardan hizmet edecektir. Galatasaray'a büyük faydalar sağlayacaktır. Taraftarımızın da ona sahip çıkması çok önemli. Büyük kulüplerin vefa refleksi çok çok önemlidir. Selçuk'a verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türk futbolu bundan sonra futbolculuğu gibi başarılı bir futbol adamı kazanmış olur. Allah yolunu açık etsin" şeklinde konuştu.

"SAKATLIKLARDAN DOLAYI FALCAO'DAN PEK FAZLA FAYDALANAMADIK"

Sakatlığından dolayı uzun süredir forma giyemeyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile de konuşan Terim, "Oynadığı zaman skoru değiştirebilecek, skora katkı yapabilecek yetenekteki bir oyuncu. Maalesef sakatlıklardan dolayı kendisinden pek fazla faydalanamadık. Şu an için ligimizi hayırlısıyla bitirelim. 1 hafta sonra nerede ve nasıl bitireceğiz. Ondan sonra tüm takımla ilgili bilgileri zaten yönetimimize vereceğiz. Oynamasını çok isterdim. Ayrıca bundan evvelki arkadaşlarımızla nasıl konuştuysak bu konuları, bu sorunları hep beraber oturup, olmaması için tekrar konuşacağız" diye konuştu.

"BU HABERLERİ VEREN VE VERENLER KİM?"

Kulübün Arda Turan ile ilgili yaptığı açıklamayı nasıl bulduğunun sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Yine maçtan 1 gün önce yine kamp günü böyle asılsız bir haber. Kulüp tarafından gerekli açıklamalar yapıldı. Ancak merak ettiğim bir konu var? Kulübümüzü bu açıklamaya mecbur bırakan veyahut bu açıklamayı yapmak zorunda bırakan haberleri veren kim? Bana göre esas konu bu. Benim merak ettiğim konu da bu. Ben ettiğim gibi birçok Galatasaraylı da merak etmeli bence. Son zamanlarda dikkat ediyorum, kulübümüz 2-3 günde bir birçok deklarasyon yayınlıyor, yalan haberlerle ilgili. Özellikle dünkü Arda konusu... Üstüne basarak söylüyorum. Bu haberleri veren ve verenler kim? Esas konu bu. Buraya bakmakta fayda var" diye cevap verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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