Selçuk: "Bu sene her öğrenci, ister resmi, ister özel okul öğrencisi olsun, kendi okulunda LGS'ye...
04.05.2020 22:14 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:18
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. (1)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bu sene her öğrenci, ister resmi, ister özel okul öğrencisi olsun, kendi okulunda LGS'ye girecek."
Kaynak: AA