Selçuk: "Bu sene her öğrenci, ister resmi, ister özel okul öğrencisi olsun, kendi okulunda LGS'ye...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.