Selçuk: "BM'nin çocuk hakları sözleşmesini imzalaması ortak geleceğimiz adına çok kıymetli bir...
Etkinliğin düzenlediği salon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt'ün konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de düzenlenen 20. Ulusal Çocuk Forumu toplantısına katıldı.
20.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:46
Etkinliğin düzenlediği salon
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt'ün konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de düzenlenen 20. Ulusal Çocuk Forumu toplantısına katıldı. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Selçuk: "BM'nin çocuk hakları sözleşmesini imzalaması ortak geleceğimiz adına çok kıymetli bir...