Selçuk: "Bizim sorumluluğumuz yurdumuzun her bir köşesinde her bir evladımızı ayırmadan her birine imkanlar sağlamak ve onların daha iyi bir eğitim...
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Selçuk: "Bizim sorumluluğumuz yurdumuzun her bir köşesinde her bir evladımızı ayırmadan her birine imkanlar sağlamak ve onların daha iyi bir eğitim...

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Ziya Selçuk'un Metin Arslan İlkokulu ve Kanuni Ortaokulu'nun temel atma törenine katılması Gösteri ekibi Ziya Selçuk'un öğrencileri selamlaması Ziya Selçuk'un konuşması KARABÜK - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Metin Arslan İlkokulu ve Kanuni Ortaokulu'nun temel atma törenine katıldı.

Ziya Selçuk'un Metin Arslan İlkokulu ve Kanuni Ortaokulu'nun temel atma törenine katılması

Gösteri ekibi

Ziya Selçuk'un öğrencileri selamlaması

Ziya Selçuk'un konuşması KARABÜK - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Metin Arslan İlkokulu ve Kanuni Ortaokulu'nun temel atma törenine katıldı. (1)

Selçuk: 'Bizim sorumluluğumuz yurdumuzun her bir köşesinde her bir evladımızı ayırmadan her birine imkanlar sağlamak ve onların daha iyi bir eğitim...
Selçuk: 'Bizim sorumluluğumuz yurdumuzun her bir köşesinde her bir evladımızı ayırmadan her birine imkanlar sağlamak ve onların daha iyi bir eğitim...
Selçuk: 'Bizim sorumluluğumuz yurdumuzun her bir köşesinde her bir evladımızı ayırmadan her birine imkanlar sağlamak ve onların daha iyi bir eğitim...
Selçuk: 'Bizim sorumluluğumuz yurdumuzun her bir köşesinde her bir evladımızı ayırmadan her birine imkanlar sağlamak ve onların daha iyi bir eğitim...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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Selçuk: "Bizim sorumluluğumuz yurdumuzun her bir köşesinde her bir evladımızı ayırmadan her birine imkanlar sağlamak ve onların daha iyi bir eğitim... - Haberler
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