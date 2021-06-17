Selçuk: "Bizim sorumluluğumuz yurdumuzun her bir köşesinde her bir evladımızı ayırmadan her birine imkanlar sağlamak ve onların daha iyi bir eğitim...
Ziya Selçuk'un Metin Arslan İlkokulu ve Kanuni Ortaokulu'nun temel atma törenine katılması Gösteri ekibi Ziya Selçuk'un öğrencileri selamlaması Ziya Selçuk'un konuşması KARABÜK - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Metin Arslan İlkokulu ve Kanuni Ortaokulu'nun temel atma törenine katıldı.
Ziya Selçuk'un Metin Arslan İlkokulu ve Kanuni Ortaokulu'nun temel atma törenine katılması
Gösteri ekibi
Ziya Selçuk'un öğrencileri selamlaması
Ziya Selçuk'un konuşması KARABÜK - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Metin Arslan İlkokulu ve Kanuni Ortaokulu'nun temel atma törenine katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu