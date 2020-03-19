Selçuk: "Biz 'Televizyondan izlediğiniz derslerden sınav yapacağız' diye bir yaklaşım içinde... Selçuk: "Biz 'Televizyondan izlediğiniz derslerden sınav yapacağız' diye bir yaklaşım içinde değiliz. Bizim derdimiz denetlemek değil, bizim derdimiz illa sınav yapalım da değil. Bizim derdimiz eğitimi eğitim gibi yapmak.

Selçuk: "Biz 'Televizyondan izlediğiniz derslerden sınav yapacağız' diye bir yaklaşım içinde değiliz. Bizim derdimiz denetlemek değil, bizim derdimiz illa sınav yapalım da değil. Bizim derdimiz eğitimi eğitim gibi yapmak." Kaynak: AA