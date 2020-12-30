Selçuk: "Biz sistemin bütününü kontrol etmek zorundayız, çocukların psikolojisi çok önemli"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Selçuk: "Biz sistemin bütününü kontrol etmek zorundayız, çocukların psikolojisi çok önemli"

30.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:26

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (4)

Selçuk: 'Biz sistemin bütününü kontrol etmek zorundayız, çocukların psikolojisi çok önemli'
Selçuk: 'Biz sistemin bütününü kontrol etmek zorundayız, çocukların psikolojisi çok önemli'
Selçuk: 'Biz sistemin bütününü kontrol etmek zorundayız, çocukların psikolojisi çok önemli'
Selçuk: 'Biz sistemin bütününü kontrol etmek zorundayız, çocukların psikolojisi çok önemli'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Gülben Ergen Tamer Karadağlı
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Güven Yalçın Fırat Aydınus Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selçuk: "Biz sistemin bütününü kontrol etmek zorundayız, çocukların psikolojisi çok önemli" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 12:28:11. #1.15#
title