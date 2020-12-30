Selçuk: "Biz sistemin bütününü kontrol etmek zorundayız, çocukların psikolojisi çok önemli"
30.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:26
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk