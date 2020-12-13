Selçuk: "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz"
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Selçuk: "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz"

13.12.2020 20:40 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:45

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(3)

Bakan Selçuk: "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak, 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tablet daha dağıtılacak"

Selçuk: 'Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz'
Selçuk: 'Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz'
Selçuk: 'Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz'
Selçuk: 'Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 20:45:42. #1.14#
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