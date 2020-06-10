Selçuk Bayraktar yeni hedefi açıkladı: 1 milyon saat
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Selçuk Bayraktar yeni hedefi açıkladı: 1 milyon saat

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'nın 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde rekora imza atmasının ardından yeni rekorun 1 milyon saat olduğunu duyurdu.

Selçuk Bayraktar yeni hedefi açıkladı: 1 milyon saat
10.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:06

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'nın 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde rekora imza atmasının ardından yeni rekorun 1 milyon saat olduğunu duyurdu.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Bu gelişmenin ardından twitterdan yeni hedefi açıklayan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yeni hedefin 1 milyon saat olduğunu duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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