TEKNOFEST 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor (3)
27.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.09.2020 15:55
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2020, Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde son gününde tüm heyecanıyla devam ediyor.
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2020, Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde son gününde tüm heyecanıyla devam ediyor. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik