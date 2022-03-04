Selçuk Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi Programı'nda açıklamalarda bulundu Açıklaması

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarında ( Siha ) yakaladığı başarıya değinerek, "Şimdi daha ileri gidiyoruz. Kısa pistli gemilerden, uçak gemilerinden kalkıp inebilen SİHA'lar ve insansız savaş uçakları muharebe alanında devrim oluşturacak. Bu hava araçlarını geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından Milli Teknoloji Hamlesi Programı gerçekleştirildi.

Açıklamada, programda yaptığı konuşmaya yer verilen Selçuk Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi ve insansız hava araçları teknolojilerine ilişkin düşüncelerini ve projelerini paylaştı.

Türkiye'nin, Cumhuriyetin ilk yıllarında havacılıkta öncü ülkelerden olduğunu ancak sonrasında bu alanda geri kalındığını aktaran Bayraktar, "2000'li yılların başında İHA'ları kimse bilmezken ilk milli uçuş bilgisayarını geliştirdik. 2007'de Bayraktar Mini İHA, 2014'te dünyaya nam salmış Bayraktar TB2 ve 2019'da da Akıncı'yı geliştirdik. Bu teknolojiyi şu an dünyada 3 ülke geliştirebiliyor. En gelişmiş teknolojiye sahibiz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, son dönemde ortaya konulan çalışmalar sayesinde Türkiye'nin öğrenilmiş çaresizliği üzerinden atmaya başladığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü olanın haklı olduğunu bir dünyada yaşıyoruz. Sesimizin gür çıkmasını istiyorsak kuvvetli olmalıyız. Yarışa arkadan girdiğinizde yetişmeniz çok zor. Dünyada şu an en büyük dönüşüm rüzgarı, yüksek teknolojide gerçekleşiyor. Bu dönüşüm rüzgarını estirenler, ulusların bekası açısından teknoloji geliştirme kabiliyetlerinin kritik olduğunun farkında. Bu bir paradigma dönüşümü."

"Muharebe alanında devrim oluşturacak İHA'ları geliştiriyoruz"

Selçuk Bayraktar, Baykar'ın kuruluş ve bugüne kadarki gelişim aşamalarından bahsederek, şu anda 10 sene sonrasının teknolojisini geliştirdiklerini bildirdi.

Türkiye'yi tam bağımsız kılmak için yürüttükleri çalışmalardan bahseden Bayraktar, dünyada silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) kazanılan ilk savaşın Türk orduları tarafından kazanıldığını anlattı.

Bayraktar, geliştirilen yeni nesil teknolojiyle Türkiye'nin muharebe tarihinde devrim yapacağını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Dünya muharebe tarihinde devrim yapacağını öngördüğümüz Bayraktar TB2 SİHA'lar filolar halinde uçarak muharebe doktrinlerini değiştiriyor. Dünyada SİHA'lar ile kazanılan ilk savaş Türk orduları tarafından kazanıldı. Şimdi daha ileri gidiyoruz. Kısa pistli gemilerden, uçak gemilerinden kalkıp inebilen SİHA'lar ve insansız savaş uçakları muharebe alanında devrim oluşturacak. Bu hava araçlarını geliştiriyoruz ve bugün gördüğünüz savaş uçakları üretilen son insanlı muharebe araçları olacak. Bundan sonra hepsi insansız olacak. Bizim için en büyük avantajlardan biri, bazıları tarafından dezavantaj olarak gösterilse de ülkemizin dışlandığı F-35 projesi. Bu adım, daha gelişmişini elde etmek için ayağımıza gelen en büyük fırsat olabilir."

"Yeni nesil teknolojiler ülkelerin yarınları için hayati önem taşıyor"

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yetkin ise dernek olarak "yüksek ahlak, yüksek teknoloji" anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, güçlü Türkiye idealinde geliştirilen teknolojilerin önemini anlattı.

Yeni nesil altyapı ve teknolojilerin ülkelerin yarınları için hayati önem taşıdığını kaydeden Yetkin, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin kritik teknoloji alanlarında tam bağımsızlık iddiasını sürdürebilmesinin ve bu iddiayı çok daha ileri bir seviyeye çıkarabilme hedefinin en önemli mihenk taşıdır. Ülke olarak, bu amaca ulaşabilmek için gerekli tüm donanıma, altyapıya ve nitelikli iş gücüne sahibiz. Türkiye'de halihazırda 80'in üzerinde teknoparkımız, bu teknoparklarımızda 7 bine yakın Ar-Ge faaliyeti sürdüren şirketimiz, 1.600'ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezimiz bulunuyor. Türkiye'de bilişim sektörü, ileri teknoloji sektörleri, Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyetleri ile bu alanlarda çalışan insan kaynağının geliştirilmesi, iş gücünün dönüşümü, dijital dönüşüm gibi konularda gerçekleştirilen strateji ve politika çalışmalarının yakın takipçisi olacağız."