Son dakika! - Selçuk Bayraktar: "İnsansız savaş uçakları geliyor"- Bayraktar, Azerbaycan televizyonuna TB3'ü anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! - Selçuk Bayraktar: "İnsansız savaş uçakları geliyor"- Bayraktar, Azerbaycan televizyonuna TB3'ü anlattı

İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: - Selçuk Bayraktar: "İnsansız savaş uçakları geliyor" Bayraktar, Azerbaycan televizyonuna TB3'ü anlattı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Karabağ Nişanı"na layık görülen Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bakü'de yeni silahlı insansız hava aracı TB3'lerin...

- Selçuk Bayraktar: "İnsansız savaş uçakları geliyor"

Bayraktar, Azerbaycan televizyonuna TB3'ü anlattı

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Karabağ Nişanı"na layık görülen Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bakü'de yeni silahlı insansız hava aracı TB3'lerin özelliklerini anlattı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan İctimai TV'ye konuştu. Bakü'de temaslarda bulunan Bayraktar, yeni silahla insansız hava aracı TB3'lerin özelliklerini anlattı. Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan yani gemi platformlarına da inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak diye geliştirildi. Kanatları katlanıyor. Uçak gemisine iniyor. 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor. O çalışmalar devam ediyor. İnsansız deniz araçları yapan başka firmalar var ülkemizde. Onlar da çok önemli" dedi.

"İnsansız savaş uçakları geliyor"

Artık insanlı tanklar yerine daha akıllı, daha aktif, hızlı, dinamik hareket eden kara araçları konuşulduğunu belirten Bayraktar, "Buna benzer şey savaş uçakları için de geçerli. Artık dünyada insanlı son savaş uçakları yapılıyor. Nasıl ki, bütün dünya Karabağ Savaşı Türk ordularının dünyada ilk SİHA'larla kazanılan zaferi diye adlandırılıyor. Maharetini gördü. Savaş uçaklarında da benzer bir şey geliyor. İnsansız savaş uçakları geliyor. O alanda da çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Son dakika! - Selçuk Bayraktar: 'İnsansız savaş uçakları geliyor'- Bayraktar, Azerbaycan televizyonuna TB3'ü anlattı
Son dakika! - Selçuk Bayraktar: 'İnsansız savaş uçakları geliyor'- Bayraktar, Azerbaycan televizyonuna TB3'ü anlattı
Son dakika! - Selçuk Bayraktar: 'İnsansız savaş uçakları geliyor'- Bayraktar, Azerbaycan televizyonuna TB3'ü anlattı
Son dakika! - Selçuk Bayraktar: 'İnsansız savaş uçakları geliyor'- Bayraktar, Azerbaycan televizyonuna TB3'ü anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Burcu Biricik Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! - Selçuk Bayraktar: "İnsansız savaş uçakları geliyor"- Bayraktar, Azerbaycan televizyonuna TB3'ü anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 15:02:17. #1.14#
title