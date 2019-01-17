Selçuk Bayraktar'dan #10yearchallenge Akımı Paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, #10YearChallenge akımına katıldı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden İHA'larla olan 10 yıl önceki ve şimdiki fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının 10 yıl önceki fotoğrafları ile güncel fotoğraflarını paylaştıkları #10YearChallenge akımı sosyal medyayı tamamen etkisi altına almaya başladı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'da İHA'la 10 yıl önce ve şimdi olan fotoğrafını paylaşarak akıma katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA