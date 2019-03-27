TERÖR örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekilerin Kandil'e yapılan hava harekatında vurulmasının ardından bir açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bu haberde özgüven var Tam bağımsız güçlü Türkiye' var" dedi.

Sosyal medya hesabı twitter adresinden bir açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bu haberde özgüven var. Tam bağımsız ve güçlü Türkiye var, Bu haberde Milli Teknoloji Hamlesi var. Milli Teknoloji Hamlesi'nin her adımı başarıya, huzura, bağımsızlığa atılıyor. Güvenlik güçlerimize dua ve şükranla…" dedi. - İstanbul

Kaynak: DHA