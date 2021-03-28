SELÇUK BAYRAKTAR AKINCI PT-3'Ü ARTIK DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

SELÇUK BAYRAKTAR AKINCI PT-3'Ü ARTIK DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akıncı PT-3 İlk uçuşunu başarıyla tamamladıMelike YAZGILI İSTANBUL, (DHA) BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI PT-3'ün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

'Daha fazla yerde tutamadık' diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
"Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Sahte hesaptan gelen görüntülü aramayı kabul eden dernek başkanı şantajların hedefi oldu
Sahte hesaptan gelen görüntülü aramayı kabul eden dernek başkanı şantajların hedefi oldu

Akıncı PT-3 İlk uçuşunu başarıyla tamamladı

Melike YAZGILI İSTANBUL, (DHA) BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI PT-3'ün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu. Bayraktar paylaşımında, AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. dedi.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Akıncı Prototip-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yerde bazı ilave testlerimiz olacak. Sonrasında da hangara dönecek açıklamasını yaptı. Bayraktar paylaşımında Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık. Berat Kandilimiz mübarek olsun. ifadelerine de yer verdi.

SELÇUK BAYRAKTAR AKINCI PT-3'Ü ARTIK DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK
SELÇUK BAYRAKTAR AKINCI PT-3'Ü ARTIK DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK
SELÇUK BAYRAKTAR AKINCI PT-3'Ü ARTIK DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK
SELÇUK BAYRAKTAR AKINCI PT-3'Ü ARTIK DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Semih Yalçın Süleyman Soylu Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Binnur Kaya Bahar Candan Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SELÇUK BAYRAKTAR AKINCI PT-3'Ü ARTIK DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 13:37:54. #1.15#
title