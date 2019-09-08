Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın tam güç motor yer testini paylaştı
Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın tam güç motor yer testini paylaştı Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın tam güç motor yer testini paylaştıİSTANBUL - Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı 'nın tam güç motor yer testini paylaştı.
Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın tam güç motor yer testini paylaştı
Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın tam güç motor yer testini paylaştı
İSTANBUL - Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı 'nın tam güç motor yer testini paylaştı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın tam güç motor yer testini paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı'nın test aşamasının videosunu ve yapılan çalışmalara dair fotoğraflar paylaşan Bayraktar," Bayraktar Akıncı tam güç motor yer testi" ifadesini kullandı.