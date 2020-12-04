Selçuk: "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum."
04.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:25
Selçuk: "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum.
Selçuk: "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım