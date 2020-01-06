Selçuk Alibaz Bandırmaspor'da

06.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:19

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'da lige verilen devre arasında transferler devam ediyor.



Bandırmaspor'da lige verilen devre arasında transferler sürüyor. 4 oyuncusu ile yollarını ayıran bordo beyazlılar ihtiyaç duyulan mevkilere transferler yapıyor. Bu doğrultuda Karagümrükspor'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan, Almanya'da iki, Türkiye'de bir şampiyonluk yaşayan merkez orta sahanın tecrübeli oyuncusu Selçuk Alibaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA