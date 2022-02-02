Selcan Hatun diziden ayrıldı mı? Didem Balçın diziden çıktı mı?

Selcan Hatun diziden ayrıldı mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında hasta yatağında ekrana gelen Selcan Hatun'un Bala ve Malhun Hatun'un gözyaşları arasında vefat ettiği görülüyor. Peki, Didem Balçın diziden çıktı mı?

SELCAN HATUN DİZİDEN AYRILDI MI?

Kuruluş Osman dizisinde Didem Balçın tarafından canlandırılan Selcan Hatun son bölümde ağır yaralanmıştı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında hasta yatağında ekrana gelen Selcan Hatun'un Bala ve Malhun Hatun'un gözyaşları arasında vefat ettiği görülüyor. Ancak Selcan Hatun'un akıbeti bölümün yayımlanması ile netleşecek.

SELCAN HATUN TARİHTE KİMDİR NASIL ÖLDÜ?

Dede Korkut hikayelerinde karşımıza çıkan Selcan Hatun, Gündoğdu'nun eşi, İltekin ve Süleyman'ın annesi, Gökçe'nin ablasıdır. Gökçe'nin Ertuğrul ile evlenmesini ister. Süleyman Şah ve Hayme Ana'nın gelinidir.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası Kilisli, annesi ise Arnavut kökenlidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. İstanbul'a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun "Ateşin Düştüğü Yer" oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. "Bunu Yapan İki Kişi" isimli komedi oyunu ile Li·ons En İyi· Komedi· Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaştı. 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.

Ayrıca babası TRT Radyosu'nda çalışıyor ve annesi Nur Balçın ise 1975 senesinde Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

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