Selanik: Türkiye'den 'zorunlu' beyin göçünde Yunanistan'da ilk durak

23.11.2019 08:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 08:34

Yunanistan'ın Selanik kenti Türkiye'den kaçan siyasi sığınmacılar için güvenli bir liman konumunda. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından birçoğu Meriç nehrinden kaçak yollarla geçerek Türkiye'yi terk eden Gülen hareketi mensuplarının da ilk durağı Selanik.



Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'na göre "FETÖ" adıyla terör örgütü olarak tanımlanan hareketle bağlantılı 559 bin kişiye işlem yapılmış durumda. Ankara tarafından 2016'daki darbe girişiminden sorumlu tutulan cemaatin mensupları o tarihten bu yana benzeri görülmemiş bir baskı altında. Bunun bir sonucu olarak Türkiye son yılların en büyük beyin göçlerinden biriyle karşı karşıya. Ülkenin iyi eğitimli orta sınıfının önemli bir kısmı geleceklerini sınırın Avrupa tarafında kurmak için evlerini terk ediyor. Euronews.com'da Görüntüle