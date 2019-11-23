Selanik: Türkiye'den 'zorunlu' beyin göçünde Yunanistan'da ilk durak
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Selanik: Türkiye'den 'zorunlu' beyin göçünde Yunanistan'da ilk durak

Yunanistan'ın Selanik kenti Türkiye'den kaçan siyasi sığınmacılar için güvenli bir limana dönüştü.

23.11.2019 08:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 08:06

'ın Selanik kenti 'den kaçan siyasi sığınmacılar için güvenli bir limana dönüştü. Şehir, birçoğu nehrinden kaçak yollarla geçen sığınmacıların ilk durağı konumunda. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Selanik: Türkiye'den 'zorunlu' beyin göçünde Yunanistan'da ilk durak
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