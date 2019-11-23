Selanik: Türkiye'den 'zorunlu' beyin göçünde Yunanistan'da ilk durak
Yunanistan'ın Selanik kenti Türkiye'den kaçan siyasi sığınmacılar için güvenli bir limana dönüştü.
23.11.2019 08:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 08:06
Yunanistan'ın Selanik kenti Türkiye'den kaçan siyasi sığınmacılar için güvenli bir limana dönüştü. Şehir, birçoğu Meriç nehrinden kaçak yollarla geçen sığınmacıların ilk durağı konumunda. View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Selanik: Türkiye'den 'zorunlu' beyin göçünde Yunanistan'da ilk durak