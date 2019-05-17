Selanik'ten Gelen Bayrak ve Toprak Amasya'ya Ulaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve bayrağı Samsun'a götürmek için Çorum'dan hareket eden Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu 4 bisikletli, Amasya'ya vardı.

Toprak ve Türk bayrağını Çorumlu bisikletli sporculardan teslim alan 4 bisikletli Çorum'dan yola çıkarak, Amasya'ya ulaştı. Amasya Valiliği önünde, Vali Osman Varol tarafından karşılanan grup, burada kendilerine Samsun'a ulaştırılmak üzere teslim edilen toprak ve Türk bayrağını öperek Vali Varol'a teslim etti.

Bisikletliler yarın, Amasya-Samsun karayolunda 50 kilometre pedal çevirerek Samsun'un Havza ilçesine ulaşacak ve toprak ve Türk bayrağını Samsunlu sporculara teslim edecek.

Amasya Valisi Osman Varol, "Milli mücadelenin 100. yılında, 100. yılı etkinlikleri ülkemizin her tarafında coşkuyla gerçekleştirilmekte. Özellikle milli mücadelenin ateşinin yakıldığı, ilk kıvılcımın çakıldığı, Samsun'dan başlayarak, daha sonra milli mücadele ruhunun tüm dünyaya haykırıldığı Amasya, arkasından kongre şehirlerimiz Erzurum ve Sivas'ta 2019 yılının başından beri milli mücadelenin 100. yılı olması hasebiyle çok ciddi etkinlikler düzenlenmekte. Bu kapsamda yapılan etkinliklerden bir tanesi de arkadaşlarımızın bu çok kıymetli emanetleri şehirden şehre taşıyarak, bugünde Amasya'ya intikal ettirmeleri oldu. Bizler de kendilerini bugün Amasya'da vilayet önünde karşılayarak, emaneti kendilerinden teslim aldık. Muhafaza edeceğiz, daha sonrasından da devam ederken tekrar kendilerine teslim edeceğiz" dedi.

Bisikletçi Meral Aliz, "9 Mayıs'ta Selanik'ten çıktık. Selanik'ten çıkan toprak ve bayrak ilden ile elden ele dolaşarak Amasya'ya kadar geldi. Yarın da biz toprağımızı Havza'ya, Samsun'a teslim edeceğiz. 19 Mayıs kutlamalarında da Cumhurbaşkanıma takdim edilecek. Biz de arkadaşlarımla birlikte bu organizasyonun içinde olmaktan çok keyif alıyoruz" diye konuştu.

Sporculara, emniyet güçleri ve sağlık personeli de eşlik ediyor. - AMASYA

Kaynak: İHA