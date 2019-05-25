Selanik'te Türk Konsolosluğunu koruyan polislere molotoflu saldırı
– Yunanistan'da Türk Konsolosluğunu koruyan Yunan polislerine molotoflu saldırı düzenlendi.
– Yunanistan'da Türk Konsolosluğunu koruyan Yunan polislerine molotoflu saldırı düzenlendi. Polis, iki kişiyi gözaltına aldı.
- Chokona
Gece saat 02: 00 civarında Aristorelio Selanik Üniversitesi'nde toplanan bir grup saldırgan, Selanik'teki Türk Konsolosluğunu koruyan Yunan polislerine molotof kokteylleriyle saldırdı. Polis saldırganlara göz yaşartıcı sprey ve ses bombalarıyla karşılık verince, konsolosluk çevresi savaş alanına döndü. Elefteros Typos gazetesine göre yaklaşık bir saat süren arbedede 60 molotof kokteyli atıldı. Polisin yaptığı açıklamada iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
- Chokona
Kaynak: DHA
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