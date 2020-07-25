Selanik'te Türk bayrağı yaktılar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazının kılınmasından sonra Yunanistan'ın Selanik kentinde dün akşam saatlerinde yapılan protesto gösterilerinde aşırı sağcı bir grup Türk bayrağı yaktı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazının kılınmasından sonra Yunanistan'ın Selanik kentinde dün akşam saatlerinde yapılan protesto gösterilerinde aşırı sağcı bir grup Türk bayrağı yaktı. Yunanistan polisi de bayrak yakılmasını uzaktan izlemekle yetindi.

86 yıl sonra ilk namazın kılındığı Ayasofya'nın cami olarak kullanılmasına tepki gösteren yaklaşık 150 kişilik aşırı sağcı grup, Türk bayrağını ateşe verdi. Türkiye karşıtı sloganlar atıp, pankartlar taşıyarak yürüyüşe geçen grup, Türkiye'nin Selanik Konsolosluğu'na yakın bir noktaya kadar geldi. 'Yeni Osmanlıcılığa hayır' pankartı taşıyan grup, İstanbul'un ikinci kez ele geçirildiğini savundu. Konsolosluğun çevresinde güvenlik önlemleri alan güvenlik güçlerince durdurulan grup, slogan atmaya devam ederek, burada da bir Türk bayrağı daha ateşe verdi.

Kaynak: DHA