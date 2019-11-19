Selanik'te polislerden "geçici görevlendirme" protestosu

19.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:58

Yunanistan'a son dönemlerde giriş yapan düzensiz göçmen sayısında artış yaşanması nedeniyle geçici olarak başka kentlerde görevlendirilen Selanik Emniyet Operasyonları Müdürlüğüne bağlı polisler, protesto gösterisi düzenledi.

Selanik Polis Memurları Birliğinin çağrısıyla Selanik Emniyet Operasyonları Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen polisler, son dönemde ihtiyaçlarının arttığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

"Biz çalışanız. Tüketim malzemesi değiliz", "Kendi ülkemizde göçmen olduk" yazılı pankartlar taşıyan polisler, kask ve çelik yelek gibi kişisel koruyucu ekipman talebinde de bulundu.

Selanik Polis Memurları Başkanı Theodoros Çayridis, Selanik'te görev yapan polislerin göçmen krizinden dolayı neredeyse her ay çeşitli adalara 15 günlüğüne gönderildiğini söyledi.

Çayridis, "Bu durum artık çıkmaza girdi. Bu kadar büyük bir ulusal meseleye katkıda bulunmamamız gerektiğini söylemiyoruz ancak personel alımıyla Selanik Emniyet Operasyonları Müdürlüğünün güçlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA