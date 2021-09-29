Selanik'te öğrenciler çatıştı - Haberler
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Selanik'te öğrenciler çatıştı

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Selanik'te öğrenciler çatıştı

Selanik'teki bir meslek lisesinde çıkan olaylarda 2 öğrencinin yaralandığı ve 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Selanik'teki bir meslek lisesinde çıkan olaylarda 2 öğrencinin yaralandığı ve 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberler e göre, faşizm karşıtı eylem yapmak isteyen öğrencilere, yüzleri maskeli bir grup saldırdı.

Kapatılan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi ile bağlantılı oldukları belirtilen yüzü maskeli grubun taş ve molotofkokteylleriyle saldırdığı olaylarda 2 öğrenci hafif yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaylara karıştıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 3'ü ise tutuklandı.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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