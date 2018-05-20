Selanik Belediye Başkanı Boutaris Saldırıya Uğradı

Yunanistan'da Selanik Belediye Başkanı Yiannis Boutaris, Birinci Dünya Savaşı'nda Türkler tarafından öldürülen Yunanlılar için düzenlenen "Pontus Soykırımı"nı anma etkinliğinde bir grup aşırı sağcının saldırısına uğradı.

Etkinliğe katılmasına tepki gösteren 10 kadar kişi tarafından başından ve bacaklarından tekmelenen 75 yaşındaki Boutaris, geceyi hastanede geçirdi.

Milliyetçilik karşıtı görüşleriyle bilinen Boutaris'e yönelik saldırı siyasetçiler tarafından kınandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Kalipso Goula, gönderdeki bayrak indirilirken bir grubun, töreni terk etmesini isteyen Boutaris'e şişe fırlattığını söyledi. Goula'ya göre bu kişiler, yere düşen Boutaris'i tekmeledi.

Boutaris, Greek Reporter adlı Yunan haber sitesine, saldırıyı anlatırken "Kabus gibiydi. Her yerime vuruyorlardı" dedi.

Belediye görevlileri tarafından saldırganların elinden kurtarılan Boutaris hastaneye kaldırıldı.

'Aşırı sağcı kabadayılar'

Başbakan Aleksis Çipras, olayla ilgili açıklamasında "Aşırı sağcı kabadayılar" olarak nitelediği saldırganların 'eylemlerin sonucuna katlanacağını' söyledi.

İktidardaki Syriza Partisi de saldırıyı "Belediye Başkanı'nı yıldırmaya yönelik faşist bir girişim" diye tanımladı.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi de saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi.