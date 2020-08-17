Selami Şahin'e sahnede sürpriz doğum günü kutlaması
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Selami Şahin'e sahnede sürpriz doğum günü kutlaması

Pandemi nedeniyle uzun bir süre sahnelerine ara veren duayen sanatçı Selami Şahin, aylar sonra gerçekleştirdiği Hotel Su Antalya konserinde Sana Merhaba Dedim şarkısını söylerken ekibinin sürprizi ile doğum günü pastasını sahnede üfleyerek dilek tuttu

Selami Şahin'e sahnede sürpriz doğum günü kutlaması
17.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:26

Sahnede olmayı çok özlediğini ve dinleyicileri ile buluştuğu için heyecanlı olduğunu dile getiren usta sanatçı, doğum gününün de aynı gün olması nedeniyle adeta çifte mutluluk yaşadı.& ;

Dillere dolanan şarkılarını seslendirerek sahnede hayranları ile hasret gideren Selami Şahin, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak özenle hazırlanan konserde şarkılarının tamamını sevenleri ile birlikte seslendirdi.



Kaynak: Snob Magazin

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