Selami Şahin'e sahnede sürpriz doğum günü kutlaması Pandemi nedeniyle uzun bir süre sahnelerine ara veren duayen sanatçı Selami Şahin, aylar sonra gerçekleştirdiği Hotel Su Antalya konserinde Sana Merhaba Dedim şarkısını söylerken ekibinin sürprizi ile doğum günü pastasını sahnede üfleyerek dilek tuttu

Sahnede olmayı çok özlediğini ve dinleyicileri ile buluştuğu için heyecanlı olduğunu dile getiren usta sanatçı, doğum gününün de aynı gün olması nedeniyle adeta çifte mutluluk yaşadı.& ;

Dillere dolanan şarkılarını seslendirerek sahnede hayranları ile hasret gideren Selami Şahin, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak özenle hazırlanan konserde şarkılarının tamamını sevenleri ile birlikte seslendirdi.

Kaynak: Snob Magazin