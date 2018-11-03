Selami Altınok, Hdp'li Belediyelerin Hendek Gerçeğini Anlattı

TBMM'de HDP'nin Grup Önerisinde söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok İçişleri Bakanı olduğu dönemde Mardin'de yaşanan HDP'li Belediyelerin Hendek kazmasına yönelik kendisine gelen bir telefon konuşmasını anlattı.

HDP'li Belediyelerin, Belediyenin kepçesiyle Hendek kazdıklarını tekrar böyle bir durum yaşanırsa tekrar kayyum atamaktan çekinmeyeceklerini ifade eden Altınok,"O dönem ki Sağlık Bakanı şuanda Erzurum Milletvekili olan Prof. Dr. Recep Akdağ şahittir. Mardin Valisi beni aradı dedi ki 'Bakanım şuanda başkan vekili yanında kepçeyle birlikte dar geçitte çukur kazıyorlar' dediğinde bende ona ne yapması gerektiğini çok açık bir şekilde söyledim. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hangi partiden olursa olsun Türkiye'de devletin vatandaşına askerine polisine çukur eşerek, bomba döşeyerek şehit etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hükümet olarak biz buna müsaade etmedik bundan sonrada etmeyeceğiz. Hangi Belediye olursa olsun aynı şekilde fiilleri yerine getirir suç işler terör örgütüne yardım yataklık etmeye kalkarsa yine bilsinler ki seçimleri yeni yapmış olsak bile yine kayyum atayacağız bunları yapmasına fırsat vermeyeceğiz" dedi. - ERZURUM