Selame ve Cihinavi, Libya'daki Siyasi Süreci Görüştü

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile Libya siyasi sürecindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen Libya Konferansı kapsamında gerçekleşen görüşmede, siyasi süreçte gelinen son nokta ele alındı.

Açıklamada, Selame'nin Cihinavi'ye, Libya siyasi sürecinde ileride atılacak adımlar ve 2019'un başında yapılması planlanan ulusal forumla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

İki taraf arasındaki toplantıların yarı periyodik olarak gerçekleştirildiğine değinilen açıklamada, bunların sonuncusunun geçen çarşamba Tunus Dışişleri Bakanlığında yapıldığı aktarıldı.

Pazartesi günü Palermo'da başlayan ve 2 gün süren Libya Konferansına katılmak üzere İtalya'ya gelen Cihinavi'ye, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi eşlik ediyor.

Libya'daki siyasi istikrarsızlık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Son olarak BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ülkede barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla Eylül 2017'de üç aşamalı yeni eylem bir planı sunmuştu. Plana göre, ülkede 2018 sona ermeden cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması amaçlanıyor.