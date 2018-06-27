Selam Verme" Tartışmasından Kaynaklanan Cinayetin Zanlısı Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Evrenuşağı Mahallesi'nde Ahmet Aygün ve Ümit A. ile Süleyman Öksüz arasında "selam verme" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi Ahmet Aygün, Süleyman Öksüz'e tabancayla, Öksüz de karşı tarafa pompalı tüfekle ateş etti.

Yaralanan Öksüz ile Ümit A, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Öksüz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Ahmet Aygün, Bafra Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Aygün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.