Selam Tevhid"De Kumpas Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davaya devam edildi.



Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile müşteki avukatları katıldı.



Mahkeme heyetine Daire Üyesi Mehmet Öztunç'un başkanlık yaptığı duruşma sanık savunmalarıyla sürdü.



Sanık Muzaffer İren, olağanüstü hal nedeniyle dosyadaki tüm belgeleri alamadığını ileri sürerek ön savunma yapacağını, ayrıntılı savunmasını daha sonra vereceğini söyledi.



Tutuklanmadan önce haklarındaki iddiaları ciddiye almadığını, bunları "gülüp geçilecek" konular olarak gördüğünü ifade eden İren, bugün ise bu iddialardan dolayı tutuklu olduğunu kaydetti.



İren, nöbet sırasında verdiği kararlar nedeniyle yargılandığını belirterek "Terör soruşturması kapsamında dinleme kararı verdim. Bu nedenle hain suçlamasıyla yargılanıyorum. Asıl o kararları vermeseydim hain olurdum." savunmasını yaptı.



Kendisinden çok daha fazla dinleme kararı verenlerin tutuksuz yargılandığını ifade eden İren, "Bunu, onların da tutuklanmasını istediğim için söylemiyorum ancak onlar tutuksuz yargılanıyorsa biz de tutuksuz yargılanmalıyız." dedi.



Mahkeme Başkanı Öztunç'un sorusu üzerine İren, 6 dinleme ve teknik takip kararı verdiğini, dava dosyasında da yer alan bu kararların kendisine ait olduğunu söyledi.



Daha sonra duruşma savcısı Kenan Zeybek, sanığa, FETÖ'nün örgüt içi haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirtilmesine karşın neden bu konuda savunma yapmadığını sordu.



İren ise ByLock programını kullanmadığını iddia ederek bunun bilirkişi incelemesinde ortaya çıkacağına inandığını kaydetti.



Duruşma yarına bırakıldı.