Selam Sokak modern bir görünüme kavuşuyor

05.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:05

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talebi doğrultusunda Düğmeciler Mahallesi Selam sokak içerisinde merdiven, duvar, kilit taşı ve aydınlatma yapımı çalışmasını gerçekleştirmeye başladılar.



Gerçekleşen çalışmada; 540 metrekare kilit taşı, 84 metrekare bordür taşı, 60 metrekare sokak içerisinde biriken suyun tahliyesini sağlayan oluk taşının yapımı gerçekleşecek. Çalışmaların bitiminde sokak içerisinde yer alan kaldırımların kot farkı düşürülerek, daha konforlu daha estetik bir yapıya dönüşmüş olacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde rutin ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA