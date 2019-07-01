Şelaleyle selfie çekerken, suya düşen Serkan'ın yeri tespit edildi

KAYSERİ'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi ile dün selfie çekmek isterken, dengesini kaybedip, kayalıklardan düşmesi sonucu suda kaybolan Serkan Turan Timurbuğa'yı (18) arama çalışmaları, bugün de sürdürüldü. Bulunduğu yer tespit edilen Timurbuğa'ya, bölgenin dar ve suyun debisinin yüksek olması nedeniyle ulaşılamadı. Su seviyesinin düşürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yahyalı ilçesinde oturan Serkan Turan Timurbuğa, dün ailesiyle birlikte gezmek için Homurlu Şelalesi'nin olduğu bölgeye gitti. Timurbuğa, saat 17.00 sıralarında, şelalenin aktığı bölgedeki kayalıkların üzerine çıktı. Selfie çekmek isterken, dengesini kaybeden Timurbuğa, yaklaşık 10 metre yükseklikten devkazanına düşerek, suda kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Serkan Turan Timurbuğa'ya, dün geç saatlere kadar yapılan arama çalışmalarına rağmen ulaşılamadı.

YERİ TESPİT EDİLDİ

Gece ara verilen arama- kurtarma çalışmalarına, bu sabah tekrar başlandı. Kayseri Turkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile Konya'dan gelen polis dalgıçlar da çalışmalara katıldı. Yapılan aramalar sonucu Serkan Turan Timurbuğa'nın bulunduğu yerin tespit edildiği belirtildi. Bölgenin çok dar ve suyun debisinin yüksek olması nedeniyle Timurbuğa'ya ulaşılamadı. Bunun üzerine suyun seviyesinin düşürülmesi amacıyla şelalenin üst tarafında yönünün de değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Köylülerin de katıldığı çalışmalar sürdürülürken, Timurbuğa'nın yakınları ve arkadaşları ise iyi haber almayı bekliyor.



Kaynak: DHA

- Kayseri