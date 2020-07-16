Şelalenin güzelliği sosyal mesafeyi unutturdu
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Şelalenin güzelliği sosyal mesafeyi unutturdu

Şelalenin güzelliği sosyal mesafeyi unutturdu Saitabat Şelalesi, serinlemeye gelen vatandaşlarla doldu taştı Hava sıcaklıklarının artmasıyla serinlemek için yer arayan vatandaşlar, Uludağ'ın eteklerindeki Saitabat Şelalesi'ne akın etti.

16.07.2020 10:48 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:54

Şelalenin güzelliği sosyal mesafeyi unutturdu

Saitabat Şelalesi, serinlemeye gelen vatandaşlarla doldu taştı

BURSA - Hava sıcaklıklarının artmasıyla serinlemek için yer arayan vatandaşlar, Uludağ'ın eteklerindeki Saitabat Şelalesi'ne akın etti. Sosyal mesafeyi unutan vatandaşlar, kameralara böyle yansıdı.

Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Bursa'nın Kestel ilçesindeki Saitabat Şelalesi bunalanların serinleme adresi oldu. Ancak sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan vatandaşlar, serinlemek için buz gibi suya balıklama atladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üzerine basa basa her toplantısında Bursa'nın ismini vaka sayılarının çokluğu ile birlikte anmasına rağmen, vatandaşların duyarsızlığı pes dedirtti.

35 dereceye ulaşan hava sıcaklığıyla birlikte vatandaşların serinlemek için dağa ve yaylalara koşması renkli görüntüleri beraberinde yaşatıyor. Ancak vatandaşların, sosyal mesafe ve maske kuralına uymaması ise bu hakkı yakın zamanda kaybedebileceğine işaret ediyor.

Uludağ'dan buz gibi akan kar sularıyla Saitabat Şelalesinden inen İsmet Şentürk, kaydettiği görüntülerle vaka sayılarındaki artışın sebebini gözler önüne serdi. Şentürk, "Korona sebebiyle evlerinde kapalı kalan ve sıcakların gelmesiyle de bunalan vatandaşlar kendini dışarıya attı. Ancak sosyal mesafeyi unutmaları çok acıdır. Şelalede karşılaştığım manzara, korona virüsün büyük risk içerdiğine orada şahit oldum. O güzellikler karşısında insanlar bütün tedbirleri unutmuşlar. Herkesin bir arada olması tedbirsizlik örneğidir. Sosyal mesafeyi koruyamazsak, bunun faturasını ileride halk olarak birlikte ödeyeceğiz" dedi.

Şelalenin güzelliği sosyal mesafeyi unutturdu

Kaynak: İHA

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