Şelaleler, Serinlemek İsteyenlerin ve Fotoğraf Tutkunlarının İlgi Odağı Oldu

Giresun'da şelaleler, kimileri için serinlemenin en güzel yeriyken, fotoğraf tutkunları içinse güzel fotoğraf manzarası oluşturuyor.

Giresun'da bir süredir yağışlı havaların yerini güneşli günlere bırakmasının ardından sıcaktan bunalanlar kendilerini denize atmaya başladı. Birçok vatandaş serinlemek için ise Karadeniz Sahil Yoluna 19 kilometre mesafede bulunan Espiye Pangal şelalesini tercih ediyor. Şelalenin ortalama 15 derecelik buz gibi suyunda serinlemek isteyenler, şelalenin yolunu tutuyor. İlçe merkezine 19 kilometre mesafede, Soğukpınar Belde sınırları içerisinde Gelivera deresi üzerinde bulunan Pangal Şelalesi, 30 dereceyi bulan aşırı sıcakların etkisinden kurtulmak isteyenlerin akınına uğruyor. Fındık bahçeleri arasındaki şelale sadece yöre insanını değil zaman zaman yerli ve yabancı turistler de ilgi gösteriyor.

Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki şelalenin ortalama 15 derecelik buz gibi sularına atlayan ya da şelalenin oluşturduğu göle de girenler serinliyor. Pangal Şelalesi aynı bölgede bulunan Yedi Değirmenler Milli Parkı ile ziyaret edilen turizm alanlarından birisi olurken, diğer taraftan ise Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Çağlayan köyünde yaklaşık 40 metreden akan şelale ise fotoğraf tutkunlarının ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor. - GİRESUN