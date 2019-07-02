Şelaleden düşen gencin cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı

KAYSERİ - Hafta sonu Kayseri'in Develi ilçesindeki Homurlu şelalesinde özçekim yapmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'nın cesedine iki gün sonra ulaşıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Yukarı Künye Mahallesi'nde bulunan Homurlu şelalesine ailesiyle birlikte gelen 18 yaşındaki Serkan Timurbuğa, özçekim yapmak için şelalenin üzerine çıktı. Dengesini kaybederek düşen Timurbuğa'nın yakınlarının ihbarıyla olay yerine AFAD, Jandarma, 112 ve Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İlk gün yapılan çalışmalar 5 saat sürdü ve havanın kararması nedeniyle aramalara ara verildi. Ekipler Pazartesi günü sabahın erken saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başladı. Şelaleden akan suyun debisinin kuvvetli olması arama çalışmalarını aksatırken, suyun yönünün değiştirilmesi ve debi hızının azaltılması için hava kararana kadar çalışıldı.

Bu gün sabah yeniden başlatılan çalışmalar çerçevesinde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı ve Yahyalı Belediye Başkanı da ekiplerden olay yerinde bilgiler alarak, Timurbuğa ailesine sabırlar diledi.

Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalar sonunda sonuç verdi ve arama kurtarma ekipleri Timurbuğa'nın cesedine ulaşarak sudan çıkardı.

Kaynak: İHA